جامعة أوكسفورد: لدينا الوسائل لتطوير لقاح مضاد لـ"أوميكرون"

قالت جامعة أوكسفورد، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد دليل على أن اللقاحات المتوافرة حاليا ضد فيروس كورونا لا يمكنها أن تمنع الإصابة بالمتحور "أوميكرون".

وأضافت الجامعة أنها مستعدة لتطوير نسخة محدثة من لقاحها المضاد لكوفيد-19 "أسترازينيكا" إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أنه تتوافر لديها الوسائل المناسبة لتطوير اللقاح.

وأشارت جامعة أوكسفورد إلى أن هناك بيانات محدودة عن أوميكرون حتى الآن، وأنها ستقيم بعناية تأثير المتحور الجديد على اللقاح.

وقالت في بيان: "على الرغم من ظهور متحورات جديدة خلال العام الماضي، استمرت اللقاحات في توفير مستويات عالية جدا من الحماية ضد الأمراض الشديدة ولا يوجد دليل حتى الآن على أن أوميكرون مختلف تماما"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وتابعت موضحة: "ومع ذلك، لدينا الأدوات والعمليات اللازمة للتطوير السريع للقاح محدث كوفيد-19 إذا لزم الأمر".

في وقت سابق يوم الثلاثاء، قال رئيس شركة موديرنا لصناعة الأدوية إنه ليس من المرجح أن تكون اللقاحات المضادة لكوفيد-19 فعالة مع السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا بنفس قدر فعاليتها مع السلالة دلتا.

وأثارت هذه التصريحات قلقا جديدا في الأسواق المالية بشأن مسار الجائحة.

من جهتها، قالت رئيسة الوكالة الطبية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنهم مستعدون للتعامل مع متحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس.

وأشارت إلى أن الأمر سيستغرق أسبوعين لمعرفة ما إذا كانت لقاحات كوفيد-19 الحالية ستكون قادرة على التعامل معه أم لا.