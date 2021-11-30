موسكو توجه دعوة لرئيس وزراء العراق لزيارة روسيا

وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان المكتب الإعلامى لمجلس الوزراء العراقى، إن "اللقاء شهد بحث مجمل العلاقات العراقية الروسية، وسبل تطويرها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين"، لافتًا الى أنه "تمت مناقشة مجال التعاون الثنائى العسكرى والأمنى، والحرب على الإرهاب وملاحقة فلول داعش الإرهابية".
وأضاف البيان أن اللقاء تطرق كذلك إلى "الوضع فى سوريا، والدور العراقى فى التهدئة، وتعزيز الاستقرار فى المنطقة"، مؤكدًا على "أهمية الدور الروسى التاريخى فى المنطقة، وتطلع العراق إلى مزيد من التعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية فى المجالات السياسية والاقتصادية".
وأشار البيان إلى مناقشة "توسعة عمل الشركات الروسية فى العراق فى مجالات الاستثمار كافة، وتذليل العقبات أمام مشاركتها فى تعزيز الاقتصاد العراقى".
كما جدد بوجدانوف توجيه دعوة من الرئيس الروسى لرئيس الوزراء العراقى لزيارة موسكو، والتى تطلع الكاظمى إلى تلبيتها فى أقرب فرصة ممكنة.
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