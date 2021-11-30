الهند: المتحور أوميكرون يظهر في فحوصات كورونا

قال وزير الصحة الهندي، راجيش بوشان، الثلاثاء، إن متحور أوميكرون يظهر بالفعل في فحص (بي. سي. آر) و( آر. إيه. تي). ونصح ولايات البلاد بتكثيف إجراءات التشخيص من أجل الاكتشاف المبكر.

وقال بوشان، في اجتماع مع ممثلين عن الولايات لمناقشة السلالة المتحورة الجدبدة، إن جميع العينات التي جاءت نتيجتها إيجابية وتظهر الإصابة بكوفيد-19 سيتم إرسالها “على الفور” لتتبع التسلسل الجنيني.