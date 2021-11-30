شروط الضمان الإجتماعي الجديد المطور 1443

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن شروط الضمان الإجتماعي الجديد المطور على محرك البحث “جوجل”، ويُعد النظام الجديد للضمان الإجتماعي هو أحد أبرز الخدمات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية لمساعدة الآلاف من الأسر السعودية متوسطة الحال على التغلب على الظروف المعيشية الصعبة التي تواجهها عبر مساعدات مالية تساعدهم على توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد وضعت شروطاً محددة سنوضحها لكم خلال المقالة لكل من يتقدم إلى برنامج الضمان الإجتماعي حتى يصل الدعم المالي إلى مستحقينه فقط، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم أبرز شروط الضمان الإجتماعي الجديد كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية التسجيل في الضمان الإجتماعي، فإلى نص المقال.

شروط الضمان الإجتماعي الجديد

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أنها أطلقت برنامج الضمان الإجتماعي الجديد من أجل الوقوف بجانب طبقات المجتمع السعودي الأكثر احتياجاً، وقد وضعت شروط محددة للإستفادة من الدعم المالي نوضحها لكم كالتالي:

أولاً لا بد أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية ومقيم بالمملكة بشكل دائم.

ثانياً لا يجوز أن يزيد راتب الموظف المتقدم عن الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 ريال سعودي.

ثالثاً لا يمتلك المتقدم أملاك أو لديه سجل تجاري.

رابعاً ألا يكون المتقدم مقيماً بأحد مراكز الإيواء الحكومية أو الخاصة.

استعلام الضمان الإجتماعي بالسجل المدني

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن إمكانية الإستعلام عن الضمان الإجتماعي للمواطنين على موقعها الرسمي، ونوضح لكم الآن خطوات الإستعلام عن الضمان الإجتماعي الجديد، فقط قم أولاً بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على الإنترنت ثم اتبع هذه الخطوة بخطوات هامة فمنا بتوضيحها لكم في مقال سابق على موقعها بعنوان كيفية الإستعلام عن الضمان الإجتماعي بالسجل المدني، بمجرد ضغطك على الرابط المظلل سيتم نقلك إلى نص المقال لمعرفة كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بكيفية الإستعلام إلكترونياً.

وهكذا نكون قد وضحنا لكم شروط الضمان الإجتماعي وكيفية التسجيل فيه، ولأي سؤال اترك تعليق بالأسفل وسنرد عليه فوراً