بالفيديو : مشاجرة بين النائبين السعايدة وداوود

دوت الخليج :- سجلت الدورة الجديدة لمجلس النواب اول مشادة وشجار بين النواب .

فخلال انتخابات لجنة الطاقة وقعت المشادة بين النائبين عارف السعايدة و ضرار الداوود تطورت لشتائم . شاهد الفيديو :

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