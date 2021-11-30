عاجل فتح تردد قناة بي إن سبورت 1 و2 لنقل كأس العرب مجاناً بعد إعلان مجموعة beIN

عاجل فتح تردد قناة بي إن سبورت 1 و2، في قرار مفاجئ وسار لمتابعي وعاشقي كرة القدم قررت شبكة قنوات beIN، عن فتح قناتي beIN Sports1 و beIN Sports2، لنقل جميع مباريات بطولة كأس العرب قطر 2021 بشكل مجاني، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد القناتين، وذلك لمتابعة بطولة كأس العرب القوية في نسختها الحالية، حيث تعد النسخة الحالية هي الأقوى بسبب أنها تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لأول مرة، ولكونها بروفة قوية واحتكاك قوي لجميع الفرق المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت، نسبة مشاهدة عالية نظراً لامتلاكها حقوق نقل العديد من البطولات الهامة، والتي يتابعها الملايين حول العالم كما أنها تمتلك مجموعة مميزة من الإعلاميين الرياضيين، وتمتلك كذلك مجموعة مميزة جداً من المعلقين المتميزين، كما أن لها شبكة مراسلين يغطون جميع الأحداث الرياضية في كل الملاعب.

تردد قناة بي إن سبورت 1 و2

تردد قناة beIN Sports1:

القمر:- نايل سات.

التردد:- 110313.

الاستقطاب:- أفقي.

الترميز:- 27500

تردد قناة beIN Sports2

القمر:- نايل سات.

التردد:- 11054.

الاستقطاب:- أفقي.

الترميز:- 27500.

بطولة كأس العرب قطر 2021

في قرار سار ومفاجئ لعشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، قررت إدارة شبكة قنوات beIN Sports نقل جميع مباريات بطولة كأس العرب على قناتي beIN Sports1 و beIN Sports2، ويشارك في هذه النسخة من البطولة 16 منتخب عربي، لذلك تحظى البطولة باهتمام إعلامي وجماهيري كبير، لذلك قامت مجموعة beIN بهذه المبادرة الجميلة والتي أسعدت الملايين، كما ازداد البحث عن موقع حجز تذاكر كأس العرب قطر 2021، لمتابعة البطولة من داخل قطر للمقيمين داخلها.

طريقة ضبط قنوات beIN

ازداد البحث في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر محرك البحث جوجل، عن تردد قناة بي إن سبورت 1 و2 نايل سات، وعن طريقة ضبط القناة واستقبالها على جهاز الاستقبال “الريسيفر”، وفيما يلي شرح مبسط لطريقة ضبط القناة وهي كالتالي: