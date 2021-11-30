رابط الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية للمستفيدين من الدعم الريفي الحكومي

نستعرض لكم عبر ثقفني، رابط الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية، وذلك للمستفيدين من الدعم الريفي الحكومي، حيث يترقب الكثير من المواطنين السعوديين موعد إيداع الدعم النقدي في حساباتهم البنكية، ويعد برنامج ريف الحكومي هو برنامج مخصص لدعم المزارعين والأسر الريفية، حيث يساهم في تنمية القدرات الإنتاجية ودعم المشاريع الزراعية، ويستفيد من البرنامج المرأة الريفية والأسر الريفية المنتجة والعاطلين عن العمل وفقا لشروط أعنت عنها وزارة وزارة المياه والبيئة والزراعة، ويعد هذا الدعم المالي غير مسترد يتم تقديمه للمستحقين له بعد استيفاء الشروط، وفي السطور التالية نتابع معكم طريقة التسجيل في ريف وكيفية الاستعلام عن الدعم الريفي.

الاستعلام عن دعم ريف

تسائل العديد من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن دعم الريف، حيث وفر برنامج ريف الحكومي خدمة الاستعلام عن الدعم إلكترونيا، وذلك عن طريق منصة دعم الريف التابعة إلى وزارة المياه والبيئة والزراعة، ويتم ذلك من خلال تسجيل الدخول لحسابك في المنصة، ولمن يرغب في الاستعلام عن دعم برنامج ريف، نوفر لكم كافة الخطوات اللازمة خطوة بخطوة لكي تتمكن من الاستعلام بشكل صحيح، وقد وجب عليكم التأكد من بياناتكم المدخلة حتى لا تحدث أي مشاكل أثناء الاستعلام، وننتقل الآن إلى الشرح المفصل.

الخطوة الأولى، قم بتسجيل الدخول إلى منصة دعم ريف. الخطوة الثانية، أدخل بيانات الدخول ثم قم بالنقرعلى كلمة دخول. الخطوة الثالثة، قم بتحديد الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية. الخطوة الرابعة، اختر الاستعلام عن دعم ريف. الخطوة الخامسة، أدخل رقم الهوية وانقر على استعلام.

شروط الحصول على دعم ريف

يجب الالتزام بشروط برنامج دعم ريف حتى تكون مستحقا للاستفادة من الدعم الريفي، حيث يجب على المتقدم أن يكون حامل للجنسية السعودية باستثناء حامل بطاقة التنقل، يجب أن يكون لديك حساب بنكي نشط، مصدر الدخل الشهرى لا يتخطى 9 آلاف ريال، وأن يكون عمر المتقدم 21 عام بحد أدنى، ولا بد من حصول الأسر المنتجة على وثيقة العمل الحر، يجب أن يكون المتقدم على رأس عمله كما يشترط أن يلتزم بشروط البرنامج، يشترط عدم عمل المتقدم في القطاعين الخاص والعام، يكون التسجيل إلكترونيا من خلال منصة وبوابة دعم ريف.