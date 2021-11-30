التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وشروط وأوراق هامة للتسجيل في الضمان

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 يعد من أهم الخدمات الهامة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للفئات المستحقة والتي ترغب في التقديم للحصول على معاش الضمان وهو عبارة عن مساعدة مالية وللحصول عليها يجب على الراغبين في التقديم على ذلك المعاش يقوموا بتسجيل بياناتهم الخاصة في موقع الوزارة المتاح حتى يتمكنوا من الحصول عليه ولكن قد وضعت السلطات السعودية بعض من المعايير والشروط للتسجيل في الضمان والتي سوف نلقى الضوء عليها من خلال هذا المقال.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يسعى الكثير من الراغبين في التقديم للتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 عن ما هي الطريقة التي يمكن من خلالها إتمام خطوات التسجيل بطريقة صحيحة والحصول على تلك الخدمة المقدمة من الوزارة والتي تهدف إلى بعض من الفئات المعينة المستحقة للمعاش إليكم خطوات التسجيل عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي وهي الأساسية أولا يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الدخول إلى القائمة الخاصة بالخدمات الإلكترونية.

ثم الدخول إلى اختيار إنشاء حساب جديد.

سوف يتطلب منك الموقع تعبئة مجموعة من البيانات والتي تشتمل على رقم الهوية الوطنية.

وبعدها كتابة تاريخ الميلاد الخاص بالمتقدم.

ثم كتابة رقم الجوال مع مراعاة كتابة البيانات بشكل صحيح.

ثم كتابة كلمة المرور وبعدها الضغط على تسجيل.

سوف تصل لك رسالة عبر الهاتف المحمول والذي تم تسجيله على الموقع وبعدها يتم تعبئه كود التحقيق المستلم عبر الهاتف في الجداول المخصصة لذلك.

ثم إدخال كافة البيانات الأخري ومنها الوظيفة وعنوان السكن وبيانات الحساب البنكي.

ثم الضغط على كلمة تأكيد.

بالخطوات السابقة يكون المتقدم قد قام بالتسجيل في الوزارة و يمكن التقديم على معاش الضمان الاجتماعي.

للعلم:

يتطلب عند تعبئه كل البيانات أن تكون بشكل صحيح كما هو مطلوب.

كما يجب توافر كافة الشروط في المتقدم ويجب أن يكون من ضمن الفئات التي تستحق لهذا المعاش.

من اهم الشروط أن يكون الراغب في التقديم سعودي الجنسية من الأصل والمنشأ. يوجد حالات يتثنى منها الجنسية السعودية منها المرأة المتزوجة من رجل سعودي وكونها أجنبية. كما يستثنى الأبناء من أم السعودية يحق لهم التقديم. ولابد أن يكون الدخل الشهري الخاص بالمتقدم اقل من الحد الأدنى الخاص بالضمان والذي حدد من قبل الوزارة. يشترط أن يكون المتقدم مقيم داخل حدود المملكة. يجب من امتلاك حساب بنكي خاص للراغب في التقديم. أن يكون غير قادر على العمل. يشترط ألا يكون لدى المتقدم سجل تجاري أو أعمال. أن يكون لديه تقرير طبي يثبت انه غير قادر على العمل. أما بالنسبة للمتقاعدين يشترط ألا يقل السن عن 60 عاما.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

من الضروري أن يكون المتقدم مالك لبطاقة الهوية الوطنية وان تكون سارية الصلاحية مع تقديم نسخة منها.

لابد من إحضار سجل الأسرة كما يجب إحضار بعض الأوراق التي تثبت قيمة الدخل الشهري أو الراتب من جهة العمل.

تقديم شهادة طبية تثبت عدم القدرة على العمل للمتقدم.

إحضار شهادة وفاة الزوج بالنسبة للأرملة وشهادة الطلاق بالنسبة للمطلقة.

ما هي الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في الضمان