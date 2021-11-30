beIN تعلن في خبر عاجل فتح تردد قناة beIN Sports1 و beIN Sports2 مجاناً لنقل كأس العرب

في خبر عاجل أعلنت مجموعة بي إن سبورت عن فتح تردد قناة beIN Sports1 وقناة beIN Sports2، لنقل جميع مباريات بطولة كأس العرب مجاناً، جاء ذالك في خبر عاجل على موقع قناة بي إن سبورت الإخبارية على تويتر، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة جداً عن تردد قناة بي إن سبورت 1 نايل سات، وكذلك بي إن سبورت 2 نايل سات، حيث يتابع الملايين على مستوى العالم العربي بطولة كأس العرب قطر 2021، وتعد قنوات beIN الرياضية من أهم القنوات الرياضية العربية والعالمية، حيث تمتلك القناة حقوق نقل الكثير من البطولات الهامة، والتي يهتم بها الشارع الرياضي بشكل كبير.

يكفي أنها مالكة لحقوق نقل مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وما يمتلكه الدوري الإنجليزي من متعة وقوة وإثارة وندية كبيرة بين جميع الفرق. كما أنها تمتلك حقوق نقل أغلب البطولات الهامة القارية والعالمية، لذلك تتمتع القناة بنسبة مشاهدة عالية جداً في الوطن العربي بل في العالم، وتمتلك مجموعة كبيرة من الإعلاميين الكبار والمعلقين المتميزين، وشبكة مراسلين في كل مكان يستطيعون أن ينقلوا كافة الأخبار الرياضية في لحظة وقوعها، لذلك سوف نقدم لكم تردد قناة بي إن سبورت 1 وقناة بي إن سبورت 2 الناقلة لبطولة كأس العرب قطر.

القمر:- نايل سات.

التردد:- 11013.

الاستقطاب:- أفقي.

الترميز:- 27500.

القمر نايل سات التردد 11058 الاستقطاب أفقي الترميز 27500

تردد قناة beIN Sports1تردد قناة beIN Sports2كأس العرب قطر

يتنافس في كأس العرب 16 منتخب من الدول العربية، مقسمين على أربع مجموعات، كل مجموعة تضم أربع منتخبات، يتنافسون في دور المجموعات ليصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية، وتعد بطولة كأس العرب الحالية قطر 2021 من أقوى البطولات العربية، وذلك لأنها تعد احتكاك قوي بين منتخبات قوية قبل المباريات الرسمية، المؤهلة لبطولة كأس العرب قطر 2022، وتقام هذه النسخة من البطولة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومقرر لها جوائز ضخمة وقيمة لذلك هي بطولة قوية جداً.

كيفية ضبط القناة

قم بتوجيه اللاقط ناحية القمر المراد، وبعد ذلك قم بالضغط على زر menu الموجود على الريسيفر، وبعد ذلك اضغط على زر تركيب قم زر إضافة قناة، وبعدها قم بإدخال تردد القناة كما هو موجود في المقال بشكل صحيح، وفي آخر خطوة قم بالنقر على زر بحث.