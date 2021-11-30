ولي العهد يزور منطقة "كتارا" في الدوحة

دوت الخليج :- جال ولي العهد سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، في منطقة "كتارا" في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الاثنين.
ويرافق ولي العهد في جولته سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني والسفير القطري في الاردن الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني.
يذكر أن الحي الثقافي "كتارا" ، يقع شمال شرقي الدوحة على شاطئ الخليج الغربي بين لؤلؤة قطر ومنطقة أبراج الدفنة التي تعتبر واجهة قطرالسياحية والاقتصادية .
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