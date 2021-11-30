الفراية : بسط سيادة القانون بما يصون كرامة الإنسان

دوت الخليج :- بحث رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور ارحيل الغرايبة، والمفوض العام علاء الدين العرموطي، مع وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الاثنين، عددا من القضايا في مجال حقوق الإنسان.

وأعرب الفراية عن استعداده الكامل للتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان على النحو الكفيل بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدا سعي الوزارة لبسط سيادة القانون بما يصون كرامة الإنسان ويضمن حماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية واحترامها.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا الحقوقية، من بينها أوضاع النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، وقضايا التوقيف الإداري. كما بحث اللقاء آليات التعاون وتبادل الخبرات القانونية بين الطرفين بخصوص الاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان والقوانين المحلية، وضمانات حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، مع مراعاة اشتراطات السلامة العامة المتعلقة بجائحة كورونا.

جانب من اللقاء