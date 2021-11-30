فيديو : اشتباك بين انصار فتح وحماس في مجمع النقابات

دوت الخليج - : قالت الناشطة النقابية شيرين نافع، إن نادي الوحدات نظم اليوم الإثنين، فعالية لنصرة الأسرى الفلسطينيين، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، واستضاف عضو مركزية حركة فتح، توفيق الطيراوي، الذي قال في كلمة له، إن الربيع العربي مؤامرة صهيوأمريكية، وإن غزة مختطفة، والانقلاب فيها يجب أن ينتهي".
وأضافت في منشور على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" تضمن فيديوهات تظهر جانباً مما حدث: "فقمت بمداخلة بسيطة مع العم أبو الأسير أسيد أبو خضير، وقلت إن غزة محاصرة من سلطة التنسيق الأمني، وغزة ومقاومتها هي من حررت الأسرى، وقلت للنقيب الذي قال في كلمته إنه يدعم قضية الأسرى: كيف تدعم قضية وقد أقلتَ بالأمس أسيراً محرراً؟!".
وتابعت نافع: "طُردنا من النقابات التي لطالما كانت مكاناً للأحرار، وليس لمن يقومون بتغيير البناشر للاحتلال ".
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السبيل
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