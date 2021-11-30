"بنات عبد الرحمن".. صبا مبارك تكشف تفاصيل "التحدي والمجازفة"

كشفت الفنانة الأردنية، صبا مبارك، على هامش مشاركتها بمهرجان القاهرة السينمائي، تجربتها في فيلم "بنات عبد الرحمن"، الذي تشارك به في المسابقة الرسمية ضمن الدورة الـ 43 من المهرجان.

وتدور أحداث فيلم "بنات عبد الرحمن"؛ الذي يسجل عرضه الأول بالمهرجان؛ حول علاقة أسرية مضطربة بين 4 شقيقات لا تجمعهن تقريبا إلا صلة الدم، وتختلف كل واحدة عن الأخرى في طباعها وتفاصيل حياتها، ويتزامن اختفاء والدهن مع تفجر مشكلاتهن الخاصة.

زينب

وقالت صبا مبارك في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، إنها تحمست لخوض تجربة الفيلم الذي تلعب فيه شخصية "زينب"، نظرا لـ"حبها لأبطال الفيلم".

وأضافت: "بقراءة سيناريو الفيلم، شعرت بالرغبة في مشاهدته، مما حمّسني لأن أكون جزءا من العمل الفني"، مؤكدة أنها اتخذت دورها "كتحد ومجازفة في الوقت ذاته".

وبسؤالها عن قصدها من "تحدي ومجازفة"، قالت: "أجسد شخصية بعيدة عني تماما من حيث العمر والشكل، كما أن معظم المشاهد أظهر فيها وأنا منتقبة. الدور لم يكن سهلا".

وعللت قبولها التحدي بـ"إيمانها بضرورة مجازفة الفنان لخوض أي عمل، لأنه دون المجازفة سيظل الفنان يلعب نفس أدواره وبنفس شكله".

وكشفت عن أن وزنها زاد تقريبا 15 كيلوغراما للوصول إلى شكل الشخصية المطلوب، ووصفت الأمر بأنه "كان سهلا بسبب حبها للطعام كثيرا".

وعن سعيها لـ"تغيير جلدها" في الفن، نوهت الفنانة الأردنية إلى أنها قدمت هذا العام أعمالا بلهجات مختلفة، فقدمت اللهجة العراقية والليبية في فيلم "السرب" مع المخرج نادر جلال، بالإضافة إلى المصرية واللبنانية والأردنية.

وختمت مبارك تصريحاتها إلى موقع "دوت الخليج"، بالحديث عن الخطوات الفنية التي تستعد لها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أنه سيعرض لها مسلسل "عنبر 6"، على إحدى المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى مسلسل "ليلة السقوط" مع المخرج ناجي طعمي، والفنانين طارق لطفي وباسم ياخور.