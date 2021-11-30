بوتين محذرا: موسكو لديها خط أحمر بشأن أوكرانيا والناتو

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الثلاثاء، تحذيرا شديدا لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، من نشر قواته وأسلحته في أوكرانيا، قائلا إن ذلك يمثل "خطا أحمر" لروسيا وسيؤدي إلى "رد قوي".

وتعليقا على المخاوف الغربية بشأن نية روسيا المزعومة لغزو أوكرانيا، قال بوتن إن موسكو "قلقة أيضا" بشأن مناورات الناتو بالقرب من حدودها.

وفي حديث خلال منتدى الاستثمار عبر الإنترنت، قال الرئيس الروسي إن "توسع الناتو باتجاه الشرق يهدد المصالح الأمنية الأساسية لموسكو"، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".

كما أعرب عن قلقه من أن الناتو "قد يستخدم الأراضي الأوكرانية في نهاية المطاف لنشر صواريخ قادرة على الوصول إلى مراكز القيادة الروسية، في غضون خمس دقائق فقط".

وأضاف: "ظهور مثل هذه التهديدات يمثل خطا أحمر بالنسبة لنا.. آمل أن يسود الحس السليم والمسؤولية تجاه بلدانهم والمجتمع العالمي في نهاية المطاف".

في السياق ذاته، قال بوتن إن موسكو "اضطرت لمواجهة التهديدات المتزايدة"، من خلال تطوير أسلحة جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وأردف: "ماذا علينا أن نفعل؟ سنحتاج إلى تطوير شيء مشابه لاستهداف أولئك الذين يهددوننا. ويمكننا فعل ذلك الآن".

وأشار إلى أن صاروخا جديدا تفوق سرعته سرعة الصوت، من المقرر أن يدخل الخدمة مع البحرية الروسية أوائل العام المقبل، لافتا إلى أنه "سيحتاج الأمر أيضا إلى خمس دقائق فقط للوصول إلى أولئك الذين يصدرون الأوامر".

وخضع صاروخ "زيركون" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، والقادر على الطيران بسرعة تزيد 9 أضعاف عن سرعة الصوت، إلى مدى ألف كيلومتر، لسلسلة من الاختبارات، كان آخرها يوم الاثنين.