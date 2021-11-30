رئيس كوريا الجنوبية يوجه بتشديد إجراءات الدخول لمنع تدفق سلالة أوميكرون

وذكرت المتحدثة باسم المكتب الرئاسى "بارك كيونغ-مى" - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن الرئيس مون أمر مساعديه أيضا بتطوير مجموعات اختبارات لسلالة "أوميكرون" سريعا والتوصل إلى استراتيجية جديدة لاحتوائها.
يذكر أن كوريا الجنوبية كانت قد شددت فى إصدار التأشيرات والوصول من 8 دول إفريقية بدءا من الأحد الماضى، بما يشمل جنوب إفريقيا، لمنع تدفع السلالة الجديدة.
وفى السياق، أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء عن اكتشاف أول إصابة مشتبه بها بسلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.
وأوضحت الوكالة - وفقا لـ (يونهاب) - أنه تم إجراء اختبار لتسلسل الجينوم على زوجين وصلا مؤخرا إلى كوريا الجنوبية من نيجيريا وثبتت إصابتهما بفيروس كورونا، وستعلن نتيجة اختبارهما غدا الأربعاء لتحديد ما إذا كانا قد أصيبا بسلالة أوميكرون.
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