وزير الصحة الهندي: متحور ”أوميكرون” يظهر في فحوصات كورونا

أعلن وزير الصحة الهندي، راجيش بوشان، اليوم أن المتحور من فيروس كورونا "أوميكرون" يظهر بالفعل عند إجراء فحص "بي سي آر" و"آر إيه تي".
وفي اجتماع مع ممثلين عن الولايات الهندية لمناقشة السلالة المتحورة الجديدة، نصح راجيش بوشان الولايات بتكثيف إجراءات التشخيص من أجل الاكتشاف المبكر.
وأوضح أن جميع العينات التي جاءت نتيجتها إيجابية وتظهر الإصابة بفيروس كورونا سيتم إرسالها "على الفور" لتتبع التسلسل الجيني.
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