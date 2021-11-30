أعلنت الحكومة اليونانية أن الأشخاص غير المطعمين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما يجب أن يحجزوا موعدا للتطعيم ضد كورونا بحلول 16 يناير أو سيواجهون غرامة قدرها 100 يورو (114 دولارا).

اليونان تفرض غرامة على الأشخاص غير المطعمين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماكيف يمكنك معرفة ما إذا كانت العدوى "أوميكرون" أم "دلتا"؟

وأقر رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بأن "هذا الإجراء لن يحظى بشعبية حتى بين الأفراد الأكثر ضعفا، لكنه سينقذ الأرواح"، مشيرا إلى "أننا نركز جهودنا على حماية مواطنينا ولهذا السبب سيكون تطعيمهم إلزاميا من الآن وصاعدا".

وأكد أن الحكومة "في حالة تأهب قصوى" بشأن سلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون" والتي تم اكتشافها الأسبوع الماضي في جنوب إفريقيا وسجلت إصابات فيها في عدد من الدول الأوروبية.

هذا ولا يزال حوالي 520 ألف شخص فوق الـ60 عاما غير محصنين ضد كوفيد-19 في اليونان، وسيتم تحصيل الغرامة تلقائيًا عن طريق الهيئة المستقلة للإيرادات العامة.

وتم تطعيم حوالي 63 بالمائة من سكان اليونان بشكل كامل، وسجلت البلاد 931183 إصابة بكورونا و18067 حالة وفاة منذ تفشي الوباء.