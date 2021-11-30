أقوى إشارة تردد قناة بي إن سبورت BEIN Sport الجديد 2021 على الأقمار المختلفة الناقل الحصرى لبطولة كأس العرب

يهتم الكثيرون من المشاهدين في الفترة الحاليا البحث عن تردد قنوات بين سبورت BEIN Sport المفتوحة على كل الاقمار المختلفة الناقل الحصري لجميع مباريات كأس العرب 2021، والتي بدأت أحداثها اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر وذلك في العاصمة القطرية الدوحة حيث يشارك فيها المنتخب المصري برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، كما يشارك في بطولة كأس العرب ستة عشر منتخبا من الدول العربية ،والتي تم تقسيمها إلى أربع مجموعات.

أعلنت مجموعة القنوات القطرية Bein Sport أنها حصلت على الحقوق الحصرية لإعادة بث مباريات كأس العرب 2021 ، التي انطلقت اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 ، أمام المنتخب التونسي ونظيره الموريتاني، وانتهت. مع فوز نسور قرطاج بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

أعلنت رسميا عبر صفحتها الرسمية شبكة مجموعة قنوات bein sport القطرية الرياضية، أنه سوف يتم بث جميع ماتشات بطولة كأس العرب 2021 لكرة القدم على قنواتها المفتوحة على القمر الصناعي المصر وهو النايل سات وسيكون على التردد التالي:

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

عامل الخطأ: 3/4.

كما أعلنت قنوات BN أنه سيتم بث عدد من المباريات على قنوات beIN Sports MAX، والتي كانت مخصصة لبث دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو الصيف الماضي ، وسيتم بث هذه القنوات على الهواء حسب التردد:

تردد القناة: 12604.

الاستقطاب أفقي.

معدل ترميز 27500.

معامل الخطأ هو 2/3.

مجموعة قنوات بي إن سبورت يتبعها ملايين الأشخاص في الوطن العربي، وتتميز القناة بتقديم محتوى شيق وممتع بجودة عالية ولها الحق في بث العديد من البطولات الحصرية على شاشتها ويذاع على شاشته مباريات كأس العرب التي تنطلق غدا الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، والتي تبدأ بعد المباراة التي تجمع بين المنتخب التونسي والمنتخب الموريتاني، إضافة إلى نقل مباريات كأس العرب كما يقدم المنتخب المصري في البطولة العديد من البرامج الرياضية المختلفة التي تقدمها مذيعو الرياضة العملاقة في الوطن العربي، وتنقل هذه البرامج جميع المستجدات والأخبار الرياضية في الوطن العربي والعالم، وتقدم المواعيد الهامة للمباريات، تنطلق بطولة كأس العرب 2021 رسميًا في 30 نوفمبر، وفقًا لجدول المباريات الذي تم الإعلان عنه خلال الأيام الماضية بحسب مجموعات البطولة.