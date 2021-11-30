ترودو: على كندا فعل المزيد لمكافحة أوميكرون مع ارتفاع الإصابات  

جدة - نرمين السيد - وأكدت كندا، حتى الآن، إصابة خمس حالات بالمتحور الجديد، حيث كانت أولى الحالات فى مقاطعتى أونتاريو وكيبيك.
وقال ترودو للصحفيين: "من الواضح أننا نراقب الوضع عن كثب مع أوميكرون.. نحن نعلم أنه على الرغم من أن كندا لديها إجراءات حدودية قوية للغاية الآن، نحتاج إلى التطعيمات للقدوم إلى كندا، ونحتاج إلى اختبارات ما قبل المغادرة، ونقوم بإجراء الاختبارات عند الوصول".
وأضاف: "قد يكون هناك المزيد الذى يتعين علينا القيام به وسننظر فى الأمر بعناية شديدة".
واتخذت كندا بالفعل بعض الخطوات لتضييق حدودها استجابة للمخاوف بشأن متحور أوميكرون المكتشف حديثا، وحظرت الحكومة، يوم الجمعة، المسافرين من سبع دول إفريقية: جنوب إفريقيا وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوى وبوتسوانا وليسوتو وإيسواتينى.
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