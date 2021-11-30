انت الان تتابع تفاصيل خبر مركز الأرصاد السعودي يتوقع انخفاض درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت ما بين 2 – 6 درجات مئوية في بعض مناطق المملكة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وضح محلل الطقس في مركز الأرصاد السعودي “عقيل العقيل” خلال مداخلة عبر الهاتف في نشرة النهار المذاع على القناة الإخبارية السعودية، إنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة الدنيا في منطقة حائل خاصة المنطقة الشمالية منها خاصة يومي الجمعة والسبت سوف تتراوح ما بين 2 إلى 6 درجات مئوية داخل المدينة وخارج المدينة 2 درجة مئوية، مشيرًا إلي الإحساس الحقيقي بدرجة الحرارة سيكون أقل من المسجل فعليا، حيث سيكون الإحساس بها بحدود الصفر أو أقل من الصفر .

وبين العقيل أنه في يوم الجمعة سوف تتأثر منطقة الرياض وتشمل العاصمة الرياض، والقصيم، والشرقية، حيث ستصل درجة الحرارة ما بين 8 إلى 11 درجة مئوية ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة يوم السبت تكون الصغرى ما بين 4 درجات مئوية خارج المدن و7 درجات مئوية تكون في العاصمة الرياض

وحذر عقيل قائلًا أنه مع الرياح وهبوب الشمال البارد تكون العواصف الرملية متوقعة وانخفاض مستوى الرؤية متوقعة خاصة خارج المدن ولا نستبعد عواصف رملية على القطاع الشرقي والأوسط من المملكة.

وتابع أن فصل الشتاء سيدخل من باكر وهو غدًا الموافق واحد من ديسمبر عند علماء الأرصاد، أما فلكيا سيدخل فصل الشتاء يوم 21 من الشهر نفسة وما تشهده المملكة من توقعات للطقس أن موجات الشتاء بدأت.