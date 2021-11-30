نظام موارد وخدمة مديري تعرف على الخطوات المطلوبة للتسجيل وأهم خدمات النظام. حيث توفر الحكومة داخل المملكة العربية السعودية العديد من صور الدعم والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين. كما تعمل الحكومة دائماً من أجل مساعدة المواطن السعودي في الوصول به لحياة إجتماعية ومادية أفضل. ولذلك فتوفر الحكومة للمواطنين الكثير من الخدمات والمساعدات سواء كانت مادية أو عينية. ويعتبر من أهم هذه الخدمات هي خدمة موارد التي يتم تقديمها من قبل وزارة الصحة للعاملين بالوزارة. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة التسجيل في النظام وكذلك الخدمات التي تقدمها خدمة مديري. كما يمكنك التعرف أيضاً على دعم صندوق الموارد البشرية وطريقة تسجيل العاطلين والخريجين بالصندوق وأهم الشروط المطلوبة.

نظام موارد وخدمة مديري

توفر وزارة الصحة خدمات عديدة للمواطنين بشكل عام داخل المملكة العربية السعودية وبوجه خاص فتقدم الوزارة للعاملين بالحكومة الكثير من المزايا. ويعتبر من أهم الخدمات التي تميز بها الوزارة موظفي الدولة هو نظام موارد. حيث أن هو عبارة عن نظام يقدم خدمات للعاملين داخل وزارة الصحة. ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية قد قامت بتقديم هذا النظام منذ عام 2017 وذلك لتقديم الدعم للموظفين. وهناك العديد من الخدمات التي يقدمها النظام للموظفين والتي يمكننا عرضها كما يلي:

يوفر للعامل فرصة عمل ملف شخصي له وإمكانية تحديثه في أي وقت

كما إنه من خلال التطبيق يتمكن الموظف من التقديم على إجازة

إمكانية التطلع على الإشعارات الجديدة بكل سهولة

كما يتم تسجيل الإجازات وحالات الغياب وأي جديد بشأن الراتب داخل الملف الشخصي الخاص بالعميل.

طريقة التسجيل في نظام موارد

كما يتوجب على من يقوم بعملية التسجيل داخل نظام موارد للمرة الأولى القيام بمجموعة من الخطوات. ويمكننا عرض هذه الخطوات كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بنظام موارد ثم بعد تسجيل الدخول يجب الضغط على خيار تسجيل ثم كتابة اسم المستخدم والبريد الإلكتروني الخاص به وبعدها يجب تحديد كلمة السر الجديدة ثم الضغط على تنفيذ وكتابة جميع البيانات المطلوبة ثم التأكيد على صحتها ثم الضغط على تنفيذ.

خدمة مديري من نظام موارد

تعتبر خدمة مديري هي خدمة تابعة لنظام موارد كما تعتبر من أهم الخدمات التي تقدم للموظفين العديد من المساعدات. كما توفر لهم الخدمة للتقديم على طلب انتداب أو طلب للحصول على إجازة. ولكي يتمكن الموظف من الحصول على الخدمات التي توفرها الخدمة يجب تسجيل الدخول أولاً على الموقع الإلكتروني الخاص بها.