موعد مباراة مصر ولبنان في بطولة كأس العرب 2021 ومواعيد مباريات منتخب مصر وتردد القنوات الناقلة المفتوحة

ننشر موعد مباراة مصر ولبنان في بطولة كأس العرب 2021 ومواعيد مباريات مصر كأس العرب وتردد القنوات الناقلة المفتوحة المجانية لمباراة مصر ولبنان وقائمة المنتخب المصري بعد إعلانها من قبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني، مع بدء بطولة كأس العرب بمواجهة منتخب لبنان، المستمرة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.

موعد مباراة مصر ولبنان

توجه منتخب مصر الوطني لكرة القدم بقيادة المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش إلى قطر يوم السبت، على متن طائرة خاصة، الي دولة قطر، للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إنطلاقها يوم 31 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل، حيث يحل موعد مباراة مصر ولبنان يوم الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرآ بتوقيت القاهرة علي استاد الثمامة بمدينة الدوحة.

موعد مباراة مصر والسودان

ومن المقرر أن يحل موعد مباراة مصر والسودان ثانى مواجهات الفراعنة مع منتخب السودان يوم السبت الموافق 4 ديسمبر المقبل في تمام الساعة السادسة مساءآ بملعب استاد راس أبو عبود .

موعد مباراة مصر والجزائر

وسوف يختتم المنتخب الوطني مبارياته بمواجهة منتخب الجزائر ويحل موعد مباراة مصر والجزائر يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءآ بتوقيت القاهرة ، على ملعب استاد الجنوب.

قائمة منتخب مصر في بطولة كأس العرب 2021

أوضح الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس قائمة اللاعبين النهائية المشاركين في بطولة كأس العرب على النحو التالي:

حراس المرمي محمد الشناوى ومحمود جاد ومحمد صبحى.

وفي الدفاع أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داوود.

خط الوسط: حمدى فتحى وعمرو السولية ومهند لاشين وامام عاشور وعمر كمال عبد الواحد واحمد رفعت ومحمد مجدى افشة ومصطفى فتحى واحمد سيد زيزو .

ويضم الهجوم: محمد شريف ومروان حمدى واسامة فيصل وحسين فيصل.

مجموعات بطولة كأس العرب 2021

تنطلق بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر بمشاركة 16 منتخب مقسمة على أربع مجموعات :

المجموعة الأولى : قطر، العراق، عمان، البحرين .

الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا .

الثالثة : المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين .

الرابعة : مصر، الجزائر، لبنان، السودان.

يذكر أن المنتخب الوطنى واجه سابقآ نظيره اللبناني في 6 مبارايات، نجح فيهما المنتخب المصري في الفوز علي المنتخب اللبناني في 5 مبارايات مقابل تعادل واحد من الفريق اللبناني ولم يتلقي اي خسارة.

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