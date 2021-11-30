بشأن "قضايا الابنة".. محامي رشوان توفيق يفجر مفاجآت "بالجملة

كشف مجدي مهران، محامي الفنان المصري رشوان توفيق، التفاصيل الكاملة للأزمة المُثارة مؤخرا، بشأن رفع ابنة الفنان، آية توفيق، قضايا عليه، موضحا طبيعة الخلاف القضائي، خاصة بعد أن ذكرت تقارير صحفية أنها تتعلق بالحجر على ممتلكاته.

وقال مجدي مهران في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، إن الأزمة المثارة مؤخرا ليست بشأن قضية حجر، مؤكدا أن الأمر عبارة عن "نزاع بين آية ووالدها"، موضحا أنَ هناك "سوء فهم حدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وفجر مهران مفاجأة بشأن قبول المحامي محمد عصام الدين (نجل آية رشوان) مبادرة الصلح التي أطلقها مؤخرا، متمنيا أن تقبل آية الأمر ذاته و"تأتي لحضن والدها وتنتهي هذه الأزمة".

3 جلسات

وأوضح أن النزاع الحالي بينهما تحددت له جلسات في المحكمة، وتم تداولها، وهناك ثلاث جلسات أخرى، الأولى في 4 ديسمبر المقبل، والثانية في 20 ديسمبر.

وتابع: "في حين أن الجلسة الثالثة ستُعقد يوم 29 ديسمبر؛ لكنه لم يتم إخطاره بها حتى الآن، ولا حتى طبيعة الدعوى المرفوعة ضد الفنان المصري".

وعن ماهية تلك القضايا؛ أشار إلى أنها كلها تدور حول بطلان التوكيل الصادر من الابنة لأبيها رشوان توفيق، بالإضافة لبطلان التصرفات التي نفذها بموجب هذا التوكيل.

وأردف: "حين كان الفنان المصري يشتري أي عقارات أو ممتلكات يسجلها باسم أولاده، وهم يصدرون توكيلات لوالدهم كرسالة طمأنينة بأن هذه الممتلكات كانت ستظل ملكه؛ وبموجب هذه التوكيلات يستطيع أن يبيع لنفسه وللغير أيضا".

"خلاف شفوي"

ولفت المحامي إلى أن آية هي من بادرت برفع الدعاوى القضائية؛ الأولى لإلغاء التوكيلات، والثانية بطلب بطلان إعادة تقسيم الميراث بين الأبناء بموجب تلك التوكيلات، مما أشعل الخلاف بينهما.

وأوضح أن الخلاف قائم بشكل شفوي منذ 3 أشهر؛ إلا أن القضاء دخل على خطّ الأزمة قبل شهرين تقريبا".

وعن هذا الخلاف قال: "ما دار في تلك الخلافات هو تعبير الابنة عن غضبها الشديد، واستيائها من إعادة تقسيم الميراث"، نافيا حدوث أي مشاحنات بينهما "على الإطلاق"، على حد تعبيره.

وأكد مهران أن "الفنان المصري ليست لديه أية خصومة قضائية طوال حياته، وهذه الأزمة هي أول قضية له على الإطلاق"، مؤكدا أنه "تفاجأ بلجوء ابنته للقضاء دون علمه".

"دفاع عن النفس"

ونفى محامي توفيق اللجوء للتقاضي؛ وإنّما وصفه بـ"تقاضي دفاعا عن النفس"، قائلا: "لن يفرح بالحكم له في القضية، بقدر فرحته بعودة ابنته وحفيده لحضنه".

وعن رد فعل توفيق لدى علمه بالقضية المقامة ضده، أكد أنه شعر بالحزن الشديد، مشيرا إلى أنه قال: "من المستحيل أن تنتهي علاقتي بابنتي على هذا النحو".

وتابع مهران: "حزنه لم يكن بسبب الدعوى القضائية، ولكن كيف انقلبت المحبة لخصومة فجة بهذا الشكل".

كما نفى تدخله في الحيثيات القضائية "لأنه يتم النظر فيها أمام القضاء"، مستطردا: "لكننا نستطيع التدخل لحل الأزمة الأسرية وتقديم نداء لآية، ونجلها عصام الدين، للرجوع للحضن الكبير".

وتواصل موقع "دوت الخليج "مع الفنان رشوان توفيق، لكنه لم يرد على هاتفه، كما تواصل مع ابنته الكبرى الإعلامية هبة رشوان، لكنها رفضت الحديث مجددا عن الموضوع.

وكان توفيق قد أعلن عن تعرضه لمعاناه بسبب أزمة جمعته بابنته الصغرى آية، وجاء ذلك خلال ظهوره باكيا بأحد البرامج التلفزيونية.

وحرص كثيرون من نجوم الفن المصري على دعم توفيق بعد ما أعلنه، كان أبرزهم نقيب المهن التمثيلة الفنان أشرف زكي، الفنانات دنيا سمير غانم وإيمان العاصي ونشوى مصطفى، وغيرهم.