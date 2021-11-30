أوميكرون يجتاح أوروبا «فيديوجرف»

وفى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" الدول التى أعلنت ظهور المتحور الجديد وهى بلجيكا، وبريطانيا وألمانيا، والتشيك، وإيطاليا، وهولندا، والدنمارك، وفرنسا.
حيث رصدت فرنسا 8 حالات مصابة بـ أوميكرون، فى حين أن 150 من الإسبان محاصرون بجنوب إفريقيا بسبب انتشار أوميكرون، كما أن ألمانيا أعلنت أول إصابتين فى ولاية بافاريا، و13 مصابا بأوميكرون فى هولندا ضمن رحلة وصلت لمطار أمستردام، والتشيك أعلنت إصابة واحدة بـ "أوميكرون"، ورصدت إيطاليا حالة واحدة مصابة بالمتحور.
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