موسكو توقع اتفاقيات تعاون مع بكين لإنتاج اللقاحات الروسية المضادة لكورونا

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى عقب اجتماع للجنة الحكومية الدولية لروسيا والصين حول التعاون الاستثمارى بين البلدين، أنه من المتوقع أن تنتج المصانع الصينية أكثر من 150 مليون جرعة من اللقاح سنويًا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية.

ونقل البيان عن نائب رئيس الوزراء الروسى أندرى بيلوسوف، تأكيده أن اللجنة الحكومية المشتركة بين الدولتين أصبحت منصة لمناقشة التعاون بين روسيا والصين فى مكافحة فيروس "كورونا"، والذى يشمل أهم مشروعات صندوق الاستثمار الروسى المباشر "لإنشاء وتسويق لقاحى سبوتنيك V وسبوتنيك لايت".