اكتشاف بؤرة خامسة لانفلونزا الطيور فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الصحيفة فى تقرير عبر موقعها الاليكترونى اليوم الثلاثاء، إنه تم العثور على الفيروس الذى يتسبب فى قتل الطيور الداجنة فى موقع بالقرب من منطقة ثيرسك بعد ساعات فقط من بدء الحظر الوطنى على تربية الطيور فى الخارج حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وأضافت الصحيفة أنه تم وضع منطقتين بطول 1.8 ميل و6.2 ميل حول الموقع المتأثر قيد العزل.

وتم اكتشاف تفشى المرض، أمس الاثنين، بعد ساعات فقط من قيام مربيى الطيور فى جميع أنحاء المملكة المتحدة بنقل قطعانهم إلى الداخل بناءً على أوامر حكومية، إذ تم اتخاذ هذا الإجراء فى محاولة لمنع كارثة أوسع انتشارًا بعد اكتشاف أربع بؤر للمرض شديد العدوى فى المنطقة.

ونسبت الصحيفة إلى وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية قولها إنه من غير المتوقع أن يفرض هذا الأمر تهديدا للناس.

ولكن بالإضافة إلى الاحتفاظ بالطيور والدواجن بالداخل، طُلب من المربين اتخاذ احتياطات إضافية مثل التنظيف المنتظم وتعقيم الملابس والمعدات والمركبات بالإضافة إلى الحد من الوصول إلى العمال والزائرين غير الأساسيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفيروس ينتقل عبر الطيور البرية المهاجرة من أجزاء أخرى من أوروبا وروسيا، فى حين أوضح مسؤولون أن الإجراءات المتخذة ستظل قيد المراجعة الدورية.