بريطانيا تعيد فرض ارتداء الكمامة فى المتاجر ووسائل النقل العام

أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن البرلمان البريطانى مرر قرارا يتضمن قيودا جديدة لاحتواء متحور "أوميكرون".

وأشارت إلى أن القرار يعيد فرض ارتداء الكمامة فى المتاجر ووسائل النقل العام، وأن يتم فرض حجر صحى 10 أيام على المخالطين للمصابين بمتحور "أوميكرون".

وسجلت بريطانيا 8 إصابات إضافية بمتحور "أوميكرون" ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13 حالة، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية".

ووضع الوزراء في المملكة المتحدة هدفا جديد وهو الوصول الى تطعيم نصف مليون شخص يوميا فى البلاد بعد أن تم تقليص المدة المطلوبة لتلقى جرعات اللقاح المعززة إلى 3 أشهر فقط فى ظل ظهور متحور كورونا الجديد اوميكرون الذى بدأ بالفعل فى التفشى.

وبحسب صحيفة الجارديان، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بأوميكرون إلى 11 فى إنجلترا واسكتلندا أمس الاثنين، مع استعداد المستشارين العلميين لاكتشاف مئات الإصابات خلال الأسبوع المقبل.