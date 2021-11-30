استعلام عن دعم الموارد البشرية برقم الهوية بالتفاصيل الكاملة

استعلام عن دعم الموارد البشرية برقم الهوية هذا ما يشغل محرك البحث في الآونة الأخيرة، حيث تقدم وزارة الموارد البشرية للمواطنين بالمملكة العربية السعودية وخاصةً العاملين بالقطاع الخاص هذه الخدمة، وذلك من خلال صندوق تنمية الموارد، سوف نتحدث في هذا المقال بالتفاصيل الكاملة عن خطوات الاستعلام، لذلك تابع معنا.دعم الموارد هل سبق دعمك
تقدم لك وزارة الموارد البشرية خدمة الاستفسار عن الدعم الخاص بك إذا كان قد سبق دعمك، وذلك إما من خلال الاتصال على الرقم الموحد لصندوق الموارد البشرية، أو من خلال الاستعلام الإلكتروني وسوف نوضح ذلك لاحقاً.شروط صندوق الدعم
قبل أن نتعرف على خطوات استعلام عن دعم الموارد البشرية برقم الهوية، وضعت وزارة الموارد مجموعة من الشروط والضوابط التي يلزم التعرف عليها قبل الحصول على الدعم، وهي كالتالي :
- أولاً لا يجوز أن يكون المتقدم للحصول على الدعم يمتلك وظيفة أخرى.
- لا يجوز أن يقل سن المتقدم عن ثمانية عشر عاماً.
- بالإضافة إلى ذلك لا يزيد عمر المتقدم عن ستين عاماً.
- يشترط أيضاً أن يكون المتقدم قد سبق تسجيله في التأمين الاجتماعي، تعرف على طريقة التسجيل في الأمن الصحي.
- علاوة على ذلك يشترط أن يكون المتقدم قد سبق توقفه عن العمل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
- أيضاً لابد أن يقوم المتقدم بتقديم المستندات المطلوبة.
- بالإضافة إلى ذلك يشترط أن تكون المستندات المقدمة مطابقة للبيانات المسجلة في البيانات الاجتماعية.
إذا كان قد سبق دعمك يمكنك التحقق والاستعلام عن الدعم الخاصة بك إلكترونياً من خلال رقم الهوية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :
- أولاً قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق التنمية.
- ثم بعد ذلك قم بالضغط على علامة التبويب أو الأفراد.
- سوف تظهر لك نافذة جديدة بها مجموعة من البيانات، قم بملء البيانات اللازمة بشكل دقيق.
- بالإضافة إلى ذلك قم بكتابة رقم الطلب في الخانة المخصصة لذلك.
- ثم بعد ذلك قم بكتابة رقم المعرف أيضاً في الخانة المخصصة لذلك.
- ثم قم بالضغط على “تحقق”.
- انتظر قليلاً سوف يظهر لك نافذة بها الدعم الخاص بك.
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استعلام عن دعم الموارد البشرية برقم الهوية هذا ما يشغل محرك البحث في الآونة الأخيرة، حيث تقدم وزارة الموارد البشرية للمواطنين بالمملكة العربية السعودية وخاصةً العاملين بالقطاع الخاص هذه الخدمة، وذلك من خلال صندوق تنمية الموارد، سوف نتحدث في هذا المقال بالتفاصيل الكاملة عن خطوات الاستعلام، لذلك تابع معنا.دعم الموارد هل سبق دعمك
تقدم لك وزارة الموارد البشرية خدمة الاستفسار عن الدعم الخاص بك إذا كان قد سبق دعمك، وذلك إما من خلال الاتصال على الرقم الموحد لصندوق الموارد البشرية، أو من خلال الاستعلام الإلكتروني وسوف نوضح ذلك لاحقاً.شروط صندوق الدعم
قبل أن نتعرف على خطوات استعلام عن دعم الموارد البشرية برقم الهوية، وضعت وزارة الموارد مجموعة من الشروط والضوابط التي يلزم التعرف عليها قبل الحصول على الدعم، وهي كالتالي :
- أولاً لا يجوز أن يكون المتقدم للحصول على الدعم يمتلك وظيفة أخرى.
- لا يجوز أن يقل سن المتقدم عن ثمانية عشر عاماً.
- بالإضافة إلى ذلك لا يزيد عمر المتقدم عن ستين عاماً.
- يشترط أيضاً أن يكون المتقدم قد سبق تسجيله في التأمين الاجتماعي، تعرف على طريقة التسجيل في الأمن الصحي.
- علاوة على ذلك يشترط أن يكون المتقدم قد سبق توقفه عن العمل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
- أيضاً لابد أن يقوم المتقدم بتقديم المستندات المطلوبة.
- بالإضافة إلى ذلك يشترط أن تكون المستندات المقدمة مطابقة للبيانات المسجلة في البيانات الاجتماعية.
إذا كان قد سبق دعمك يمكنك التحقق والاستعلام عن الدعم الخاصة بك إلكترونياً من خلال رقم الهوية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :
- أولاً قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق التنمية.
- ثم بعد ذلك قم بالضغط على علامة التبويب أو الأفراد.
- سوف تظهر لك نافذة جديدة بها مجموعة من البيانات، قم بملء البيانات اللازمة بشكل دقيق.
- بالإضافة إلى ذلك قم بكتابة رقم الطلب في الخانة المخصصة لذلك.
- ثم بعد ذلك قم بكتابة رقم المعرف أيضاً في الخانة المخصصة لذلك.
- ثم قم بالضغط على “تحقق”.
- انتظر قليلاً سوف يظهر لك نافذة بها الدعم الخاص بك.
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