بالفيديو : نصر الله يخطئ في تاريخ استقلال لبنان.. وجدل

دوت الخليج :- أخطأ أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، بتاريخ استقلال لبنان، خلال خطاب ألقاه السبت.

وقال نصر الله في الخطاب إن لبنان استقل في العام 1948، قبل أن يقرأ ملاحظة وردت إليه أثناء الخطاب بأن التاريخ الصحيح هو 1943.

وكان نصر الله يتحدث عن الاستقلال، قائلا: "ما زلنا في قلب معركة الاستقلال والسيادة والحرية، وسنواصل هذه المعركة وواثقون بعون الله أن أمامنا المزيد من الانتصارات".

وأثار الخطأ الذي وقع فيه نصر الله جدلا واسعا، إذ استغله معارضوه للقول إن الأمين العام لحزب الله لا يعرف تاريخ استقلال بلاده، وأن ولاءه لإيران.

فيما رد أنصار حزب الله بأن الخطأ وارد، وأنه ليس بإمكان أحد المزايدة على الحزب وأمينه في الولاء للبنان، والعمل له، مستشهدين بحروب الحزب ضد الاحتلال الإسرائيلي.

عربي 21