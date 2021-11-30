مقتل 14 بتحطم مروحية أذربيجانية

مقتل 14 بتحطم مروحية أذربيجانيةقُتل 14 شخصاً وأصيب اثنان آخران جراء تحطم مروحية تابعة لهيئة حرس الحدود الأذربيجاني اليوم.

ونقلت وكالة تاس عن نائب رئيس الهيئة إلهام مختييف قوله إن مروحية تابعة لحرس الحدود الأذربيجاني تحطمت أثناء قيامها بمهمة تحليق تدريبية في ميدان غاراهيابات الجوي ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة اثنين من طاقمها.

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق اليوم عن تحطم مروحية عسكرية ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين أفرادها.

