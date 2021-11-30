منظمة الصحة العالمية تصدر "توصية" لكبار السن بشأن "أوميكرون"

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن 56 دولة فرضت إجراءات للسفر، بهدف منع انتقال متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، مصدرة توصية لمن تخطت أعمارهم الستين عاما.

ورأت منظمة الصحة العالمية، أن "منع السفر عموما لن يوقف انتشار أوميكرون"، لكنها أوصت في الوقت نفسه من تجاوزت أعمارهم الستين عاما، بعدم السفر.

وقالت: "ينبغي الطلب ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاما، ومن هم من بين الأكثر عرضة للإصابة بكورونا، تأجيل مخططاتهم للسفر خارج بلدانهم، بسبب تطورات الوباء"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتثير المتحورات، مخاوف كبرى، لأنه من المحتمل أن تؤدي الطفرات الموجودة فيها إلى مراوغة الحصانة المناعية التي يحصل عليها الإنسان بفضل التطعيم.

وأعربت جنوب إفريقيا، وهي موطن المتحور الأحدث لكورونا، عن غضب واستياء من قرارات تعليق الرحلات الجوية معها إلى جانب دول مجاورة لها، على اعتبار أنها كانت متعاونة مع المجتمع الدولي، فسارعت إلى تقاسم المعلومة ولم تقم بالتكتم.