عمدة لندن: غرامة 200 استرلينى لمن لا يرتدى الكمامة فى المواصلات العامة

جدة - نرمين السيد - وقال "خان"، فى تصريحات نقلتها صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية اليوم الثلاثاء، إن تطبيق قواعد تغطية الوجه فى مترو الأنفاق والحافلات والخدمات العامة الأخرى التى تديرها هيئة النقل فى لندن ستزداد بعد أن عادت إلزامية مرة أخرى من قبل الحكومة اعتبارًا من الساعة الرابعة صباح اليوم.

وأضاف أنه بفضل صلاحيات الإنفاذ المناسبة، ستتمكن هيئة النقل فى لندن الآن من العمل مع الشرطة لتعزيز الامتثال لكل مستخدمى المواصلات العامة، مع مواجهة القلة التى ترفض ارتداء غطاء للوجه بفرض غرامة مالية.

وستكون أقنعة الوجه إلزامية أيضًا فى المتاجر والبنوك ومكاتب البريد ولدى مصففى الشعر، حيث يسعى مجلس الوزراء لإبطاء انتشار طفرة "أوميكرون.

وفى السياق، قال وزير الصحة البريطانى ساجد جافيد: "أعلم أن سكان لندن سيلعبون دورهم ويهتمون ببعضهم البعض من خلال ارتداء غطاء للوجه عندما يكونون فى متجر أو فى وسائل النقل"، مضيفا أنه يجب على جميع المسافرين العائدين إلى المملكة المتحدة إجراء اختبارات على فيروس (كوفيد-19) حتى يحصلوا على نتيجة سلبية.

ويخشى العلماء أن متحور "أوميكرون"، الذى يُعتقد أنه الفيروس المنتشر فى جنوب إفريقيا، قد يكون لديه القدرة على تفادى اللقاحات ضد الفيروس الحالى "دلتا"، وهو البديل السائد حاليًا فى المملكة المتحدة.

وتم تأكيد 3 حالات من أوميكرون حتى الآن فى لندن، فى واندسوورث، وكامدن وويستمنستر، مع العديد من الحالات "المحتملة للغاية".