منع الأشخاص غير الملقحين من ركوب الطائرات والقطارات فى كندا

جدة - نرمين السيد - ورغم أن هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ فى 30 أكتوبر المنصرم، إلا أن الحكومة الفيدرالية سمحت بفترة انتقالية قصيرة للمسافرين غير الملقحين الذين يمكنهم الصعود للطائرات والقطارات طالما أنهم قدموا اختبار كوفيد-19 بنتيجة سلبية فى غضون 72 ساعة قبل رحلتهم، وتفعل كندا هذه الإجراءات مع ظهور متحور أوميكرون الجديد.

وأدى اكتشاف المتحور الجديد إلى إغلاق الحدود وإجراء عمليات فحص أشد فى كندا وخارجها بسبب مخاوف من قابليته على الانتقال.

وبينما يجب تطعيم أى شخص قادم إلى كندا أو يستقل طائرة أو قطارا داخل البلاد، لا توجد حاليا إجراءات للحجر الصحى المعمول بها باستثناء الأشخاص الذين عبروا مؤخرا عبر جنوب إفريقيا.