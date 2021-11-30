جدة - نرمين السيد - ورغم أن هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ فى 30 أكتوبر المنصرم، إلا أن الحكومة الفيدرالية سمحت بفترة انتقالية قصيرة للمسافرين غير الملقحين الذين يمكنهم الصعود للطائرات والقطارات طالما أنهم قدموا اختبار كوفيد-19 بنتيجة سلبية فى غضون 72 ساعة قبل رحلتهم، وتفعل كندا هذه الإجراءات مع ظهور متحور أوميكرون الجديد.
وأدى اكتشاف المتحور الجديد إلى إغلاق الحدود وإجراء عمليات فحص أشد فى كندا وخارجها بسبب مخاوف من قابليته على الانتقال.
وبينما يجب تطعيم أى شخص قادم إلى كندا أو يستقل طائرة أو قطارا داخل البلاد، لا توجد حاليا إجراءات للحجر الصحى المعمول بها باستثناء الأشخاص الذين عبروا مؤخرا عبر جنوب إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منع الأشخاص غير الملقحين من ركوب الطائرات والقطارات فى كندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.