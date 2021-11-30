الوكالة الأوروبية للأدوية: اللقاحات تستمر في الحماية ضد متحور ”أوميكرون”

قالت الوكالة الأوروبية للأدوية إنه "يتضح من البيانات المتوفرة لدينا أن اللقاحات فعالة وستستمر في حماية السكان" حتى مع انتشار محتمل لمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة الصحة بالبرلمان الأوروبي حول الوباء، قالت مديرة الوكالة إيمر كوك: "نعلم أن الفعالية تتناقص بمرور الوقت، وبالتالي تصبح الجرعة الثالثة المعززة أساسية".
وأضافت: "نحن نعلم أن الفيروسات تتحور ولدينا إرشادات سارية تسمح لشركات الأدوية بأن يكون لها مسار سريع لتصنيع لقاحات تتكيف مع متحورات سارس-كوف-2. لا نعرف ما إذا كانت هناك حاجة إليها، ولكن لدينا خطط طوارئ جاهزة. نحن نستعد للأسوأ، حتى لو كنا ما زلنا نأمل في الأفضل".
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