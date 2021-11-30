وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443 لحملة الثانوية فأعلى عبر eapps.ngha.med.sa

نستعرض معكم رابط وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443، فقد ازداد البحث بصورة كبيرة في مواقع التواصل وعبر محرك البحث جوجل عن موعد التقديم، بعد أن تم الإعلان اليوم عن توفير أكثر من 450 فرصة وظيفية لحملة الثانوية فأعلى، فيمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط الموضوعة، ومن يجتاز المقابلة الشخصية.

وسوف يكون التوظيف بعدة مدن بالمملكة، وهذه المدن هي (الرياض، جدة، المدينة، الدمام، حائل، الأحساء)، وسوف يتم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين على أساس من تتوافر فيه الشروط والضوابط للتوظيف، وكذلك من يجتاز كافة الاختبارات الموضوعة والمقابلة الشخصية، حتى يتم انتقاء أفضل العناصر بمصداقية وشفافية وعلى أسس موضوعية، وفيما يلي من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، سوف نوافيكم بموعد التقديم وكذلك أماكن العمل ورابط التسجيل.

وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

يبحث الكثير من الشباب الراغب في إيجاد فرصة عمل مناسبة عن وظائف الشؤون الصحية، وطريقة التسجيل بها والتي سوف تكون إلكترونياً عن طريق رابط eapps.ngha.med.sa، لذلك يجب قراءة الشروط جيداً قبل البدء في ملء استمارة التسجيل الإلكترونية، ومعرفة مطابقة الشروط وتوافرها فيمن يرغب في الحصول على الوظيفة من عدمه، كما يجب ملء استمارة التسجيل بعناية وبشكل صحيح ودقيق، وإرفاق كافة المستندات المطلوبة والصحيحة، لأنه سيتم مطابقة المستندات مع ما تم إرساله عند إجراء المقابلة الشخصية، كما يجب الالتزام بالتسجيل في المواعيد المحددة والتي سوف نذكرها فيما يلي.

يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للشؤون الصحية بالحرس الوطني.

اختيار الوظائف الشاغرة ثم اختيار القسم.

ملء استمارة التسجيل الإلكترونية وإرفاق كافة المستندات المطلوبة.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودون أخطاء.

النقر على أيقونة “حفظ” والاحتفاظ بنسخة من استمارة التسجيل للاحتياج لها لاحقاً.

رابط وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطنيالوظائف المطلوبة وأماكنها

وظائف إدارية، ووظائف تقنية، وظائف صحية، وظائف طبية، وغيرها من الوظائف، وتوجد هذه الوظائف في عدة مدن بالمملكة وهذه المدن هي( الرياض، جدة، الأحساء، المدينة، جدة، الدمام، حائل).

موعد التقديم

التقديم متاح من الآن الثلاثاء 30\11\2021، وينتهي باكتمال العدد المطلوب، لذلك بادر بالإسراع في التسجيل وحجز مكان لك.