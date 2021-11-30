رخصة العمل السعودية وطريقة التجديد عبر منصة قوى عبر qiwa.sa

رخصة العمل السعودية حيث تم البدء في تطبيق قرار حكومي من المملكة العربية السعودية بتجديد البطاقات الخاصة بالإقامة المتعلقة بالعمل للمغتربين من خارج المملكة حيث تقوم وزارة الداخلية السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في تطبيق قرار تجديد بطاقات الإقامة للعمل بشكل ربع سنوي، وفيما يلي نعرض مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع.

رخصة العمل السعودية

حيث قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية للبيانات والذكاء الاصطناعي في تطبيق قرار تجديد بطاقات الإقامة للعمل، وذلك تنفيذا للقرار الحكومي من مجلس الوزراء.

صلاحية رخصة العمل السعودية

ذلك حتي يتم تجديدها كل ثلاثة أشهر، وذلك لكل الوظائف داخل المملكة ماعدا الأعمال المنزلية بالإضافة إلى تقسيم الرسوم المستحقة للتجديد واستخراج بطاقات الإقامة للعمل، وذلك حسب تصريحات وكالة الأنباء السعودية “واس”.

بالإضافة إلى إن المدة التي تجدد فيها البطاقة الخاصة بالعمل تكون خلال ثلاثة أشهر اول ست أشهر أو تسع أشهر، وذلك حسب الهيئة التي يشتغل فيها العامل وذلك بهدف تسهيل عمل الهيئات التابعة للقطاع الخاص والقدرة على تجديد بطاقات العمل حسب الحاجة الضرورية لهذه الهيئات.

ذلك يساعد في تحديث نظام العمل وتحسين الجو العام للعمل، ولذلك قد وضحت المديرية العامة للجوازات عن إمكانية الحصول على هذه الخدمة من خلال منصات أبشر أعمال، مقيم، قوي.

خطوات تجديد الإقامة للعمل من خلال منصة قوي

إن منصة قوي أعلنت من خلال موقعها الرسمي عن إمكانية تجديد البطاقات الخاصة بالإقامة من خلالها وذلك عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة قوي

ثم الدخول على خدمات قوى.

وبعد ذلك نختار خدمة إصدار و تجديد رخصة العمل.

ثم نختار من واخر الصفحة الذهاب الى الخدمة.

بعد ذلك يتم انتقاء الموظفين المراد إصدار الرخص لهم أو تجديدها.

بعد ذلك يتم الضغط على إرسال الطلب.

يتم دفع الرسوم المستحقة للتجديد من خلال البنوك المحلية. ولابد من استخراج بطاقة الإقامة للمقيم داخل السعودية بعد 90 يوم من مجيئه للمملكة.

رخصة العمل السعودية حيث أنها الضمان الوحيد لبقاء المقيمين داخل المملكة. وهي التي تحفظ حقوق العمال فلا يوجد عامل داخل المملكة لم يقم بالحصول عليها. أيضا لأنها تمكنه من الحصول على العديد من الخدمات والبرامج الاجتماعية.