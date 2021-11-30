الملك يعرب عن تقديره لدعم الاتحاد الأوروبي للأردن

دوت الخليج :- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي أوليفر فاريلي.

وجرى، خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية.

وأعرب جلالة الملك عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للبرامج التنموية والإصلاحية التي تنفذها المملكة، مؤكدا جلالته الحرص على توسيع آفاق التعاون والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وتناول اللقاء سبل تنسيق الجهود لمواجهة فيروس كورونا، إذ أكد جلالته أهمية خطة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية الاستثمارية في دعم الجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق التعافي الاقتصادي من الجائحة، فضلا عن دعم المشاريع الإقليمية.

من جانبه، أشاد المفوض الأوروبي بجهود الأردن في استضافة اللاجئين وتوفير الخدمات لهم، مؤكدا دور المملكة المحوري في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب عن دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرا إلى الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة.