جدة - نرمين السيد - نفى رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، وجود خطط لفرض حالة إغلاق أخرى بسبب انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19، فى بلاده فضلا عن رصد حالات إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، واصفاً إياها بالأمر "المستبعد للغاية".





وأضاف جونسون، فى كلمة اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الوزراء نقلتها شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية، أن بدء برنامج التعزيز (الجرعات المعززة من لقاحات كورونا) سيبدأ حسب العمر وسيكون هنالك أكثر من 1500 صيدلية فى إنجلترا تقدم هذه اللقاحات. وأعلن "جونسون"، إتاحة الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع المواطنين المؤهلين للحصول على اللقاح بنهاية شهر يناير المقبل. وأشار إلى أن حوالى 18 مليون شخص حصلوا على الجرعة المعززة من اللقاح فى أنحاء المملكة المتحدة بالفعل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تنفى نيتها فرض إغلاق جديد إثر انتشار متحور كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.