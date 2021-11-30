مندوبة أمريكيا لدى مجلس الأمن: النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يقوض حل الدولتين

أطلعت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد المجلس على زيارتها لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يقوض حل الدولتين. وقالت غرينفيلد إنها ناقشت مع مسؤولين إسرائيليين تقارير عن نهب مستوطنين منازل بالضفة الغربية، مشددة على أن "الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون تدابير متساوية من السلام والأمن".

ولفتت إلى أن "الجانبين تحدثا عن الحاجة إلى إجراءات بناء الثقة"، مؤكدة أن "إسرائيل لا تعرف الشرق الأوسط ويجب عقد اجتماعات أكثر انتظاما عن لبنان وإيران لأن إسرائيل ليست أهم قضية".

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