نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيان السنوي.. استمارة التقديم على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استمارة التقديم على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 2021، حيث إن الكثير من الأفراد داخل العراق يتساءلون عن كيفية التقديم على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكيفية الحصول على استمارة التقديم، وذلك بعد الإعلان من الوزير المختص بالسماح للأفراد الحاصلين على برامج الرعاية الاجتماعية، من ملأ استمارة التقديم، وذلك متاح من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفي هذا المقال نشرح تفاصيل التقديم في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتفصيل.

استمارة التقديم على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 2021

حيث أنه بعد الإعلان عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية داخل محافظات العراق، من خلال قرار رسمي على الموقع الخاص بالوزارة، بإمكانية التسجيل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لكل الحاصلين على برامج الرعاية الاجتماعية وذلك في كل مدن العراق.

ذلك عن طريق تعبئة النموذج الخاص باستمارة التقديم وذلك بعد مراجعة النموذج الخاص بالتقرير السنوي، وبعد ذلك يتم تسجيل الرابط الخاص بالنموذج، وإرفاق كل الأوراق الخاصة بالمتقدم ولمعرفة الأوراق الرسمية المطلوبة للتسجيل يرجي قراءة السطور التالية.

المستندات المطلوبة للتقديم على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 2021

عقب ملأ استمارة التقديم الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. لابد من إرفاق مجموعة من الأوراق الرسمية. حيث يتم التأكد من سلامة بياناتك الشخصية وتتمثل هذه الأوراق في الآتي:

قم بالذهاب إلى البوابة الإلكترونية لهيئة الحماية الاجتماعية

لابده من وجود البطاقة الشخصية الخاصة بالمتقدم ووجود بطاقة السكن للمتقدم.

إضافة التقرير الطبي إذا كان المتقدم يعاني من حالة مرضية أو حالة من حالات العجز.

لابد من وجود بطاقات الجنسية للسيدات والأرامل والمطلقات والأيتام. ووجود شهادة الوفاة للزوج وضرورة وجود إقرار يفيد بأن السيدة المتقدمة زوجها متوفي. ووجود إقرار بالحالة الاجتماعية للمتقدم.

استمارة التقديم على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 2021 إن هذه الوزارة تقوم بالعديد من البرامج الخدمية للمواطنين العراقيين، وذلك بعد الإعلان الرسمي من الوزارة عن أمكانية التقديم فيها للحصول على هذه الخدمات وذلك ما تم شرحه في السطور السابقة