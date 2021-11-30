بعد أن انتهت الاختبارات الخاصة بالترم الأول لهذا العام الدراسي الجديد اختلفت فيه كل الأنظمة، وتم استحداث أشياء تساهم في أن تصبح العملية التعليمية أفضل، وبعد انتهاء الاختبارات أولياء الأمور أصبحوا يقوم بالبحث عن طريقة استخراج نتائج الطلاب، وهذا ليس أمراً صعب للغاية، فبعد أن أصبحت الخدمات بالمملكة إلكترونية لمواكبة جميع التطورات العالمية، وأصبح بإمكان المواطنين أن يحصلوا على النتائج من خلال المنصات الإلكترونية والتطبيقات المختلفة، مثل توكلنا ومنصة مدرستي أو حتى منصة نور.

طريقة استخراج نتائج الطلاب

تستطيع أن تطلع على النتائج الخاصة بالاختبارات باستخدام الكثير من الطرق التي سنشرحها لكم بالتفصيل وهي كالآتي:

استخراج النتائج عبر توكلنا

تستطيع استخراج النتائج عبر تطبيق توكلنا باستخدام بعض الخطوات البسيطة التي تلزم حتى تمكنك من رؤية النتيجة والاطلاع على بيان الدرجات كامل، وإليكم الطريقة وهي كالآتي:

تدخل لتطبيق توكلنا مباشرة.

تسجل الدخول باستخدام اسم المستخدم ومعه كلمة السر.

تدخل لأيقونة الخدمات.

تضغط بعدها على خانة النتائج المدرسية.

تفعل التنبيه.

تضغط على خيار الإبلاغ عند التحديث من نتائج.

استخراج نتائج الطلاب عبر نظام نور

بإمكانك أن تستخرج نتائج الطلاب من خلال نظام نور الإلكتروني الذي يوفر للجميع إمكانية رؤية النتيجة لكافة مراحل الدراسة، ولكي تطلع عليها بالإضافة إلى إمكانية استخراجها، وإليكم الطريقة وهي كالآتي :

تزور بوابة نظام نور الإلكترونية.

تضغط فوق خانة نسيت كلمة المرور أو تدخل اسم المستخدم.

تدخل رقم الهوية التي تخص ولي الأمر في المكان المخصص لذلك.

تتبع جميع التعليمات حتى تستعيد البيانات سجل الدخول.

تنقر على كلمة تقرير من خلال تبويب الابن.

تضغط فوق خانة تقارير أخرى، ومن بعده الخيار الخاص بالأشعار الأكاديمي.

الاطلاع على نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي

بإمكانك أن تطلع على نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي، والتي توفر أيضاً للطلاب إمكانية الإطلاع على النتيجة واستخراجها من خلال موقعها الرسمي الإلكتروني، وإليكم الطريقة وهي كالآتي: