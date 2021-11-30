الدولة توفر العطل رسمية في السعودية سنة 2022، والذي تمنحها هي الحكومة السعودية، وتشمل الموظفين سواء في القطاع العام والخاص، وعلى حسب القانون السعودي تنص جميع المناسبات سواء المناسبات الدينية والأعياد والمناسبات العامة التي توجد في الدولة.

العطل الرسمية السعودية سنة 2022

حددت الحكومة العطل الرسمية في السعودية لسنة 2022، التي تكون من ضمنها إجازات رسمية للموظفين سواء القطاعات الخاصة أو العامة والحكومية، وتشملها إجازات المناسبات والمدارس والجامعات، وسوف نتعرف على إجازات الدولة العربية السعودية في النقاط التالية :

اجازة عيد الفطر المبارك الموافق من يوم 1 مايو إلى 3 مايو ويبدأ من يوم الأحد وينتهي عند الأربع.

اجازة عيد الأضحى الموافق من يوم 8 يوليو إلى 12 يوليو ويبدأ من يوم الجمعة وينتهي عند التلات.

وإجازة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الموافق يوم 23 سبتمبر يوم الجمعة.

لائحة إجازات في السعودية

المملكة العربية السعودية تمتاز بالكثير من المميزات التي تمنحها الحكومة لشعبها، كذلك تختلف عن الدول الأخرى، لذلك من حق الموظف في المملكة العربية السعودية أن يأخذ إجازات في الحالات التي نذكرها في النقاط التالية :