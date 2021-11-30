الدولة توفر العطل رسمية في السعودية سنة 2022، والذي تمنحها هي الحكومة السعودية، وتشمل الموظفين سواء في القطاع العام والخاص، وعلى حسب القانون السعودي تنص جميع المناسبات سواء المناسبات الدينية والأعياد والمناسبات العامة التي توجد في الدولة.العطل الرسمية السعودية سنة 2022
حددت الحكومة العطل الرسمية في السعودية لسنة 2022، التي تكون من ضمنها إجازات رسمية للموظفين سواء القطاعات الخاصة أو العامة والحكومية، وتشملها إجازات المناسبات والمدارس والجامعات، وسوف نتعرف على إجازات الدولة العربية السعودية في النقاط التالية :
- اجازة عيد الفطر المبارك الموافق من يوم 1 مايو إلى 3 مايو ويبدأ من يوم الأحد وينتهي عند الأربع.
- اجازة عيد الأضحى الموافق من يوم 8 يوليو إلى 12 يوليو ويبدأ من يوم الجمعة وينتهي عند التلات.
- وإجازة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الموافق يوم 23 سبتمبر يوم الجمعة.
المملكة العربية السعودية تمتاز بالكثير من المميزات التي تمنحها الحكومة لشعبها، كذلك تختلف عن الدول الأخرى، لذلك من حق الموظف في المملكة العربية السعودية أن يأخذ إجازات في الحالات التي نذكرها في النقاط التالية :
- الإجازة الثانوية وتكون 21 يوما بالإضافة إلى الإجازة الأسبوعية وتكون مدتها 24 ساعة يوم الجمعة.
- اجازة العدة وهي اجازة تعطيها الحكومة السعودية للمرأة التي توفي زوجها وتكون مدة هذه الإجازة 3 شهور و10 أيام على حسب ما ينص له الدين الإسلامي وتكون اجازة مدفوعة الآجر.
- اجازة وضع للمرأة وهي إجازة تأخذها المرأة قبل موعد الولادة وتصل مدة هذه الإجازة آلي 3 أسابيع.
- اجازة بدون اجر وهي تعطي للموظف ولكن شرط أن يوافق عليها صاحب العمل.
- اجازة فريضة الحج وتكون مدتها من 10 ل 15 يوم لتأدية مناسك الحج مدفوعة الأجر كاملا والتي تكون من ضمنها اجازة عيد الأضحى المبارك.
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الدولة توفر العطل رسمية في السعودية سنة 2022، والذي تمنحها هي الحكومة السعودية، وتشمل الموظفين سواء في القطاع العام والخاص، وعلى حسب القانون السعودي تنص جميع المناسبات سواء المناسبات الدينية والأعياد والمناسبات العامة التي توجد في الدولة.العطل الرسمية السعودية سنة 2022
حددت الحكومة العطل الرسمية في السعودية لسنة 2022، التي تكون من ضمنها إجازات رسمية للموظفين سواء القطاعات الخاصة أو العامة والحكومية، وتشملها إجازات المناسبات والمدارس والجامعات، وسوف نتعرف على إجازات الدولة العربية السعودية في النقاط التالية :
- اجازة عيد الفطر المبارك الموافق من يوم 1 مايو إلى 3 مايو ويبدأ من يوم الأحد وينتهي عند الأربع.
- اجازة عيد الأضحى الموافق من يوم 8 يوليو إلى 12 يوليو ويبدأ من يوم الجمعة وينتهي عند التلات.
- وإجازة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الموافق يوم 23 سبتمبر يوم الجمعة.
المملكة العربية السعودية تمتاز بالكثير من المميزات التي تمنحها الحكومة لشعبها، كذلك تختلف عن الدول الأخرى، لذلك من حق الموظف في المملكة العربية السعودية أن يأخذ إجازات في الحالات التي نذكرها في النقاط التالية :
- الإجازة الثانوية وتكون 21 يوما بالإضافة إلى الإجازة الأسبوعية وتكون مدتها 24 ساعة يوم الجمعة.
- اجازة العدة وهي اجازة تعطيها الحكومة السعودية للمرأة التي توفي زوجها وتكون مدة هذه الإجازة 3 شهور و10 أيام على حسب ما ينص له الدين الإسلامي وتكون اجازة مدفوعة الآجر.
- اجازة وضع للمرأة وهي إجازة تأخذها المرأة قبل موعد الولادة وتصل مدة هذه الإجازة آلي 3 أسابيع.
- اجازة بدون اجر وهي تعطي للموظف ولكن شرط أن يوافق عليها صاحب العمل.
- اجازة فريضة الحج وتكون مدتها من 10 ل 15 يوم لتأدية مناسك الحج مدفوعة الأجر كاملا والتي تكون من ضمنها اجازة عيد الأضحى المبارك.
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