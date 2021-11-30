إن النظام الجديد والمطور الضمان هو أمر يشغل بال الكثيرين ولا سيما الطريقة التي سيتم بها حساب الضمان الجديد بالنسبة للأشخاص المستحقين، وهذا وفقاً للشروط الأهلية لهذا المعاش الشهري والمحددة وفقاً للمعايير والضوابط التي تخصم لنظام الضمان، وتوجد طريقة يتم الاعتماد عليها في احتساب المعاش الخاص بالضمان، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم معلومات عن طريقة حساب الضمان المطور وكافة الأشياء المتعلقة بهذا الأمر بالتفصيل.

طريقة حساب الضمان المطور

إن الطريقة التي يتم بها حساب ضمان المطور للموظفين تكون عن طريق الخطوات الآتية:

يتم جمع قيمة الدخل الذي يتم اكتسابه لكافة أفراد الأسرة التي تستحق المعاش.

تخصم 50% من الداخل حتى يحصلوا على المجموع التي الذي ينتج عن ذلك.

تضيف الناتج بعد ذلك للمجموع بالنسبة للدخل غير المكتسب، ويستثنى من كل هذا البرامج المساعدة مع الأفراد المصنفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، تقارن المجموع مع الحد الأدنى الذي يتم احتسابه من المعاش وفقاً للاستحقاق الشهري حتى تعرف هل أن المستفيد له الحق في الدعم أم لا يحق له ذلك.

وإذا قمنا بإعطاء مثال لذلك حساب الضمان المطور للموظف على سبيل المثال إن كان الراتب 3000 ريالاً سعودياً والأسرة عدد أفرادها اثنين والحد المانع 1650 ريالاً سعودياً، فإن النسبة تكون كالآتي 3000٪ 50 الناتج 1500 وبالتالي إن هذه الحالة تستحق.

الشروط التي تلزم للحصول على نظام الضمان الاجتماعي المطور

توجد بعض الشروط التي تلزم للحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور، وهذا وفقاً لما تم تقرير من قبل وزارة الموارد داخل المملكة السعودية، وإليكم الشروط وهي كالآتي: