قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدرسة في ولاية ميشيغان الأميركية

لقى ثلاثة طلاب حتفهم وأصيب ستة أشخاص من بينهم مدرِّس في إطلاق نار في مدرسة ثانوية في ريف أكسفورد بولاية ميشيغان، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية.

وقال مكتب شرطة مقاطعة أوكلاند في بيان إنه تم احتجاز طالب يبلغ من العمر 15 عامًا ومصادرة مسدس بعد إطلاق النار في المدرسة الثانوية.

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