الليرة التركية تهوي إلى أعماق جديدة بعد تصريحات أردوغان

هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14 مقابل الدولار بعد أن كرر الرئيس رجب طيب أردوغان دفاعه عن نموذج اقتصادي جديد يقوم على خفض أسعار الفائدة على الرغم من معدل للتضخم يقترب من 20 بالمئة.

وسجلت الليرة التركية 13.87 مقابل الدولار عند الساعة 2014 بتوقيت جرينتش، انخفاضا من 12.8010 عند الإغلاق الاثنين. وخسرت الليرة أكثر من 46 بالمئة من قيمتها هذا العام.

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