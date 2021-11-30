برنامج تدريبى لبناء قدرات عضوات الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام

جدة - نرمين السيد - بدأت اليوم فعاليات البرنامج التدريبى الذى تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بهدف تعزيز قدرات أعضاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، وذلك خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021.





ويعد هذا البرنامج التدريبى الأول من نوعه بحضور فعلى لعضوات الشبكة منذ إنشائها فى شهر مارس 2020، حيث شاركت 12 عضوة من عضوات الشبكة ممثلات عن دولهن.

ويهدف البرنامج إلى تبادل الخبرات بين عضوات الشبكة وتعزيز مهارتهن فيما يتصل بقضايا الوساطة والتفاوض والمساهمة فى تعزيز دور المرأة العربية الإيجابى فى عمليات السلام.

وقد أعربت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، فى كلمتها خلال افتتاح الدورة عن ترحيبها بعقد المرحلة الثالثة من سلسلة دورات بناء قدرات أعضاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام والتى تعقد بالتعاون مع مركز القاهرة الدولى، وأكدت على أهمية إبراز هذا التعاون وخاصةً فى ضوء كونها المشاركة الأولى حضوريًا من قبل السفيرات أعضاء الشبكة بالرغم من الظروف الحالية المرتبطة بانتشار جائحة كورونا، وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية العربية لوسيطات السلام وخطة العمل ذات الصلة.

بينما تطرق الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ورئيس المجلس الاستشارى الدولى لمركز القاهرة عمرو موسى إلى مستجدات الوضع الدولى والاقليمى والتغيرات فى مفهوم السلم الدولى فى ضوء التحديات المتعلقة بجائحة كورونا وتغير المناخ، كما تناول الصعوبات التى تواجه جهود الوساطة نظراً للطبيعة المتغيرة للنزاعات، كما أكد على أهمية دور الشبكة فى تعزيز مشاركة المرأة العربية فى عمليات السلام والوساطة.

من جانبه، استعرض السفير أحمد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، خبرة المركز الممتدة فى مجال بناء القدرات فى موضوعات السلم والأمن بشكل عام والوساطة بشكل خاص، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع جامعة الدول العربية من أجل تعزيز مشاركة المرأة العربية فى منع وتسوية النزاعات وتحقيق السلام المستدام فى المنطقة.

وتعتبر مبادرة الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، مبادرة رائدة للدبلوماسيات العربيات لتبادل الخبرات فى مجال منع النزاعات والتسوية السلمية، ويأتى تنظيم هذه الدورة فى إطار دعم مركز القاهرة للتنفيذ الفعال لأجندة المرأة والسلم والأمن فى الوطن العربى، وكذلك فى إطار تنفيذ جامعة الدول العربية للاستراتيجية العربية لوسيطات السلام وخطة عملها المعتمدة فى الدورة الأخيرة لمجلس وزراء الخارجية العرب فى دورته الأخيرة فى مارس 2021.