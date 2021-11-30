واشنطن تفرض قيودا على التأشيرات ضد تسعة مسؤولين كوبيين

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، فى تصريحات اليوم الثلاثاء، إن هؤلاء الأشخاص متورطون فى محاولة لكبت أصوات الشعب الكوبى من خلال القمع والاعتقالات غير العادلة بعد أن استهدف النظام الكوبى متظاهرين سلميين يوم 15 نوفمبر.

وأشار إلى أن هذا يأتى تنفيذا لقرار رئاسى بتعليق دخول غير المهاجرين إلى الولايات المتحدة من ضباط وموظفى الحكومة الكوبية ممن لهم صلة بتلك الأعمال، مشيرا إلى أن من بين هؤلاء التسعة مسؤولين كبار فى وزارة الداخلية والقوات المسلحة الثورية.

وقال الوزير الأمريكى، إن القيود على التأشيرات تؤكد ما تهدف إليه الولايات المتحدة من دعم للشعب الكوبى وتعزيز المحاسبة ليس فقط لقادة النظام ولكن أيضا للمسؤولين الذين يساعدون فى الاعتداء على الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وشدد على أن بلاده تواصل استخدام كافة الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين ومساندة دعوة الشعب الكوبى لمزيد من الحريات والمحاسبة.