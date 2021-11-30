غدا.. السعودية ترفع تعليق القدوم المباشر عن 6 دول من بينها مصر

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى، أنه ابتداءً من غد الأربعاء، يبدأ رفع تعليق القدوم المباشر إلى البلاد عن 6 دول معلق القدوم منها هى: (إندونيسيا، باكستان، البرازيل، فيتنام، مصر، والهند)، وذلك دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة.





وشددت الهيئة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، على جميع الناقلات الجوية بأهمية تطبيق إجراءات القدوم التالية: تقديم شهادة PCR سارية المفعول قبل الرحلة بـ 72 ساعة، التسجيل فى منصة قدوم، تطبيق إجراءات الحجر المؤسسى لمدة 5 أيام بغض النظر عن حالة التحصين خارج المملكة، التقيد بأخذ المسحة الطبية فى اليومين الأول والخامس من الحجر الصحى المؤسسى. وأكدت الهيئة الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة فى السعودية.

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