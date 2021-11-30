مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى إطلاق نار بمدرسة فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى إطلاق نار بمدرسة ثانوية فى ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى إطلاق نار بمدرسة ثانوية فى ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية. وذلك بحسب ما أفادت الشرطة الأمريكية فى بيان لها.

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