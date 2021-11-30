الصحة العالمية تحذر من السفر لمن تزيد أعمارهم على 60 عاما بسبب أوميكرون

وذكرت المنظمة، فى بيان لها، أنه يجب نصح الأشخاص الذين لا يتمتعون بصحة جيدة أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19 الحاد والموت، بما فى ذلك الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكبر أو المصابين بأمراض مصاحبة (مثل أمراض القلب والسرطان والسكرى)، بتأجيل السفر".
وأضافت: "حظر السفر الشامل لن يمنع انتشار المرض بشكل عالمى، بل يضع عبئا ثقيلا على الأرواح وسبل العيش، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر سلبا على الجهود الصحية العالمية أثناء الجائحة عن طريق تثبيط البلدان للإبلاغ عن البيانات الوبائية والتسلسل وتبادلها".
وأشارت المنظمة إلى أنه يجب على جميع البلدان التأكد من مراجعة التدابير وتحديثها بانتظام عند توفر أدلة جديدة على الخصائص الوبائية والسريرية لوباء أوميكرون.
واختتمت المنظمة بيانها بالقول : "إنه يجب تذكير جميع المسافرين بالبقاء متيقظين لعلامات وأعراض كوفيد-19، والحصول على التطعيم عندما يحين دورهم والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاحترازية فى جميع الأوقات بما فى ذلك استخدام أقنعة مناسبة، مع احترام التباعد الجسدى، واتباع آداب التنفس الجيدة وتجنب الأماكن المزدحمة وسوء التهوية.
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